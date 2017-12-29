CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın darbecilere direnen sivillerle ilgili çıkan kanun hükmünde kararnameyi eleştirirken terbiye sınırlarını aşmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Aldan’ın sosyal medya hesaplarına tepki yağarken bir tepki de 15 Temmuz darbe şehitlerinin ailelerinden geldi.

FETÖ’CÜLERE GÜÇ VERDİ!

Şehit aileleri, “O sözler FETÖ’den yargılanan sanıkların yakınlarına güç verdi” diyerek Aldan’a tepkilerini dile getirdi. FETÖ’nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Cuma Dağ’ın eşi Rukiye Dağ, Aldan’ın sözlerini bir vekile yakıştıramadığını söyledi.

Rukiye Dağn

ÜLKEMİZ İÇİN TALİHSİZLİK

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Dağ, Aldan’a şu tepkiyi gösterdi: “Onun milletvekili olduğunu da düşünmüyorum, kimin vekili olduğu belli. Onların gözünde darbeyi yapanlar kahraman, darbeye karşı dur diyenler, bu ülkeye sahip çıkanlar ise hain gibi bir şey. Bizim dünyamızla onların dünyaları çok farklı. Ne yiyorlar, ne içiyorlar idrak yollarını nasıl tıkıyorlar anlam veremiyorum. Çok ayıp. Kendisini de kendi zihniyetinde olan CHP'yi de esefle kınıyoruz. Onlardan bir destek de bekliyor değiliz. Gerçekten bu açıklamalar ülkemiz için talihsizlik.”

CHP BUNU ANLAMAZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Özgür Gencer’in kardeşi Şenol Gencer de mahkeme salonlarında sanık yakınlarının kendilerine saldırmaya başladıklarını belirterek, “Bu vekilin sözleri FETÖ’den yargılanan sanık yakınlarına güç verdi. Bizleri tahrik etmek için bir şeyler yapıyorlar. Bizim güvenceye ihtiyacımız yok, güvencemiz olmadan da vatanımız ve bayrağımız için sokağa çıkarız. CHP zihniyeti bunu asla anlayamaz” dedi.

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SUÇ DUYURUSU YAPTILAR

Bu arada Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, 15 Temmuz Derneği ve 15 Temmuz Gazisi Muharrem Kaşıtoğlu, Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tarih affetmeyecek

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CHP Milletvekili Aldan’a, sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterildi: * “Aldan gibi değerlerini yitirmiş ve kendini siyasetçi gören zihniyetleri bu tarih ve bu millet affetmeyecek. Bu denli kalbi, gözü, sözü, özü bozulmuşların ıslahı şart olmuştur.” * “Darbeci teröristlere direnen halka it diyen CHP vekili Aldan bu devletin vekili olamaz. Şehitlerimizin kemikleri sızlar. Bir an önce ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı.”

* “Süha Aldan akıllı ol, kim it kim yiğit sana elbet gösterirler.” * “Necip milletimizi edep yoksunu Ömer Süha Aldan'a tazminat davası açmaya davet ediyorum.”

Milletten özür dilesin

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyareti sırasında, CHP’li Aldan’ın sözlerine tepki gösterdi.Kaya, “Ben, kendisini kınıyorum. CHP yönetimi tarafından bir an önce disiplin soruşturmasının açılıp gerekenin yapılması lazım. CHP’nin FETÖ ağzıyla bu şekilde devam etmesiyle milletimiz seçimde onlara çok büyük bir ders verecektir diye düşünüyorum. Milletvekilinin özellikle milletimizden özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sözlerinden dolayı bu yüce milletten özür dilemelidir” diye konuştu.