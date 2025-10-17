Kimlik bildirmeden deniz aracı kiralanamayacak

Vakıflar Kanunu ile birlikte pek çok yasada değişiklik öngören torba teklif Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndan geçti. Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli kıyı tesislerinden deniz aracı kiralayanlara kimlik bildirme zorunluluğu getiriliyor. Komisyonda konuşan Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Ömer Harun Özkaynak, düzenlemeyle teröristlerin deniz aracı kullanarak eylem yapmasının önüne geçileceğini, düzensiz göçle mücadelenin güçlendirileceğin kaydetti. Türkiye'de toplam 291 deniz aracı kiralayan işletme ve 444 kiralık deniz aracı bulunuyor.