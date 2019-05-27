Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada’da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını da gezerek bilgi aldı. Öte yandan Erdoğan'a TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanısıra birçok kişi eşlik etti.

Yassıada’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık ülkede darbeler devrinin kapandığını belirtti. Erdoğan, Burada aslında bunu yapmakla, ‘Bakın sizin darbe yaptığınız yeri biz güllük gülistanlık hale getirdik. Siz darbeciydiniz, biz burayı pırıl pırıl hale getirdik...’ Bu bir farkın aynı zamanda ortaya konmasıdır. Güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır.” dedi. Adanın adını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Sivriada’da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a torunları Emine Mahinur Albayrak ile Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

ADA YIL SONU AÇILACAK

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu adanın fevkalade bir durum olmazsa yıl sonu itibarıyla açılışını yapacağız. Ada, ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası yaşanan yargılamaları gerçek mekanlarında gezerek hissetmeleri ve bu hissin bütün ziyaretçilere yayılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, 27 Mayıs’ta yaşananların mimari anlamda yaşatılarak, tarihte yaşanmış acılarla yüzleşilmesi, onlardan ders çıkarıp geleceğe umutla bakılması amaçlanmıştır”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yassıada projesi hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

BUNU NESİLLERİN BİLMESİ GEREK

Erdoğan, öğrencilerin adaya yoğun bir şekilde taşınarak “Burada neler olmuş, Türkiye’nin demokrasi tarihinde neler var? Bunun arkasında kimler var? Milli irade burada nasıl dar ağacına çekilmiş? Kimler tarafından çekilmiş?” konularında bilgilendirileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Tarih bilinmezse geleceği hiçbir zaman belirleyemezsiniz. Bunun arkasında kimler var? Bunlar ortaya konulmalı. Özellikle bir CHP anlayışının ne olduğu burada bizzat yerinde görülmüş olacak. Bunu nesiller bilecek ki, ona göre milli iradenin değeri, kıymeti ortaya çıksın. Yoksa atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Bunların artık silinip gitmesi lazım.”

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Ziyarette gazetelerin yayın yönetmenleri, yazarlar ve TV mensupları da yer aldı. Erdoğan’ın Yassıada ile ilgili bilgilendirme toplantısına gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül (Soldan 5) de katıldı.

GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada’da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’de darbeler döneminin kapanıp kapanmadığına dair bir soruya, “Temennimiz bu, artık konuşmaktan öte bu tür şeyleri bir daha insanlar yaşamaz. Bunların hala heveslileri var mıdır? Vardır. İçeriden veya dışarıdan. Dünyanın değişik, her tarafında bu tür hevesler ne yazık ki bitmiyor. Güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz.” şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Demokrasi ve Özgürlük Adası için özel bir logo hazırlandı. Logo dik tutulduğunda merhum Adnan Menderes’in silueti görülüyor.

Yassıada’da teftiş

Teftiş sırasında Erdoğan'a torunu Ahmet Akif Albayrak'da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’ya helikopterle giderek çalışmalar konusunda bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada’da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek ilgililerle görüştü. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

BİNANIN ÜÇ KATI KADAR YEŞİL ALAN

Yeniden düzenlenen ada 103 bin 750 metrekarelik alana sahip bulunuyor. Adanın yüzde 60’ı peyzaj alanı olarak ayrılırken, yüzde 20’sinde doğal nitelik korundu. Bina oturum alanının 3 katı kadar yeşil alan ve toplam inşaat alanı 63 bin 361 metrekare olarak planlanan adada, 123 odalı 320 yataklı ada oteli ve bungalovlar, 500 kişilik kongre salonu, 752 metrekare 600 kişilik cami, 616 metrekare Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Meydanı, arıtma tesisi, açık hava müzesi, demokrasi parkı ve sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor.

39 BİN YENİ BİTKİ DİKİLECEK

Adaya 39 bin 191 yeni bitki dikileceği de belirtilirken, çim alanı olarak da 25 bin 855 metrekare belirlendi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı kaydedilen adanın sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin çalışmaları sürüyor. Yassıada’nın 14 Mayıs 2015’te gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı.

Her üye 2 oy daha getirsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarıyla iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti’nin İstanbul’daki 2 milyon 300 bin üyesinin Büyükşehir seçimi için çalışmasını istedi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

ÜYELİĞİN SORUMLULUĞU VAR

Milletimizle kurduğumuz güç bağında, mahalle sistemimizin çok büyük payı vardır. İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz, şimdi İstanbul’da bu kadar üyeye sahipsek bu üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Kadın kollarımızın 4 buçuk milyonu bulan, gençlik kollarımızın 1 buçuk milyonu bulan sayısı diğer partilerin çoğunun üye sayısından fazladır. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. ‘Üyeyim ama çalışmıyorum’ olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var.

KAN DÖKMEYE HAZIRLAR

Türkiye’nin önünde çok önemli sınamalar var. Ülkemize terör örgütleriyle ihanet çeteleriyle envai çeşit tuzakla tehditle diz çöktüremeyenler, şimdi aynı oyunu ekonomi üzerinde oynuyorlar. Milli güvenliğimiz ile ilgili attığımız adımları bahane ederek ülkemiz ekonomisini yaptırım tehditleriyle yıpratmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de tamamen ekonomik çıkarlara dayalı bir mücadeleyi, güvenlik sorununa ve diplomatik krize dönüştürmek için zemin hazırlıyorlar. Esasen önümüze çıkartılan siyasi ve ekonomik sıkıntıların kat be kat fazlası bize bu tuzakları kuranların başında var. Kendi durumlarını gizlemek için dünyayı kaosa ve hatta gerekirse kana bulamaya hazır bu çevrelere aradıkları fırsatı inşallah vermeyeceğiz.

Hafızları ödüllendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 7. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları ödül törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye girenlere ödül verdi. Yarışmaya katılan yabancı katılımcılarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Büyük Çamlıca Camii’nden helikopterle Yassıada’ya geçti.

Erdoğan’dan KKTC Başbakanı Tatar’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüşerek, tebrik etti. Erdoğan görüşmede, KKTC’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay’ı tebrik etti ve başarılar diledi.