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TEKİRDAĞ

Kimsesizler mezarlığına defnedilmişti: Ailesi teşhis edilince alınarak yeniden toprağa verildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmaması üzerine kimsesizler mezarlığına defnedilen Samet Kesen, ailesi tarafından kimliğinin teşhis edilmesi üzerine Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

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Haber Merkezi DHA
Kimsesizler mezarlığına defnedilmişti: Ailesi teşhis edilince alınarak yeniden toprağa verildi
Foto: DHA.

Olay, 7 Nisan’da Malkara-Keşan kara yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fransa'dan gelip, İstanbul'a giden A.S., kullandığı 34 EGC 489 çekici ve 34 ZR 7863 dorse plakalı TIR ile iddiaya göre, yolda bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

  • İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara yolunda yatan erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsisinin ardından Malkara’daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.


Keşan’da bir süredir Samet Kesen’den (35) haber alamayan ailesi 12 Nisan’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kayıp olan Kesen’in, 7 Nisan’da Malkara’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına gömülen kişi olduğu tespit edildi. Mezardan çıkartılan ve ailesi tarafından teşhis edilen Samet Kesen’in cenazesi, dün ikindi vakti İki Minareli Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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