Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

21:282/09/2025, Salı
AA
İşçilerin kazana düşmesinin ardından yapılan ihbar üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İşçilerin kazana düşmesinin ardından yapılan ihbar üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan bir işçi kimyasal sıvı kazanına düştü. Arkadaşını kurtarmaya çalışan başka bir işçi de aynı kazana düştü. İşçilerden biri hayatını kaybederken diğer ise yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasındaki kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan F.H. (27) kimyasal sıvı kazanına düştü.

F.H'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. de (23) kazana düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazandan çıkarılan işçilerden F.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.H'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.



