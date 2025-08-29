Yeni Şafak
Direği deviren otomobil metrelerce sürüklendi: Ölü ve yaralılar var

00:4929/08/2025, Cuma
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan Nisa Bora (16) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü A.K. ile otomobilde bulunan C.K. ve Nisa Bora, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tekirdağ
#Çerkezköy
#Kaza
