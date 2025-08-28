Yeni Şafak
Kuraklığın acı yüzü: Tekirdağ'da gölet tamamen kurudu

22:3828/08/2025, Perşembe
Göletin kuruması bölgedeki çiftçileri endişelendirdi.
Göletin kuruması bölgedeki çiftçileri endişelendirdi.

Tekirdağ'da kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ballıhoca Sulama Göleti tamamen kurudu. Vatandaşlar, su kaynaklarının korunması ve alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi’nde bulunan sulama göleti, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar sebebiyle tamamen kurudu.

Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi’nde bulunan sulama göletinin kuruması bölgede tarımsal sulamada sıkıntılara yol açarken, çiftçiyi endişelendirdi. Vatandaşlar, su kaynaklarının korunması ve alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Kuraklığın devam etmesi halinde tarımsal üretimde ciddi verim kayıpları yaşanabileceğini ifade eden Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu ise, göletteki suyun zaten sığ olduğunu, bu seneki kuraklık sürecinde de tamamen bittiğini aktardı.



