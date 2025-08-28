Kuraklığın acı yüzü: Tekirdağ'da gölet tamamen kurudu

Kuraklığın devam etmesi halinde tarımsal üretimde ciddi verim kayıpları yaşanabileceğini ifade eden Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu ise, göletteki suyun zaten sığ olduğunu, bu seneki kuraklık sürecinde de tamamen bittiğini aktardı.