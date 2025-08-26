Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
İçme suyu şebekesinden kurtlar çıktı: O ilde yaşayanlar şoke oldu

İçme suyu şebekesinden kurtlar çıktı: O ilde yaşayanlar şoke oldu

16:3626/08/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Tekirdağ’da içme suyu şebekesinden kurtlar çıktı.
Tekirdağ’da içme suyu şebekesinden kurtlar çıktı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi’nde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri, çeşmeden akan içme suyunun içinden kurtlar çıktığını fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşmeden akan suyun içinde, vatandaşların kaydettiği görüntülerde gözle görülebilecek büyüklükte kurtçuklar olduğu net şekilde görülüyor.


Olayın ardından mahalle halkı durumu yetkililere bildirerek acil önlem alınmasını talep etti.

"Neye uğradığımı şaşırdım"

Çerkezmüsellim Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

#Tekirdağ
#İçe Suyu
#Lurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ TEŞVİKİ SON AÇIKLAMALAR: 20 Yaş Üzeri Araç ÖTV Muafiyeti Meclisten Geçti Mi, Alım Şartları Nelerdir?