İçme suyu şebekesinden kurtlar çıktı: O ilde yaşayanlar şoke oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan çeşmeden akan suyun içinde, vatandaşların kaydettiği görüntülerde gözle görülebilecek büyüklükte kurtçuklar olduğu net şekilde görülüyor.

Çerkezmüsellim Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.