Kınık'taki orman yangının nedeni ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Yumaklı, paylaşımında "Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.