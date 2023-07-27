Kınık'taki orman yangının nedeni ortaya çıktı

Kınık'taki orman yangınının nedeni ortaya çıktı
İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve 20 saat sonra kontrol altına alınan yangının nedeni ortaya çıktı.
İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve 20 saat sonra kontrol altına alınan yangının, Musacalı Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. adlı kişiye ait balya makinesinin yanmasıyla başladığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
Yangında tedbir amaçlı Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Musacalı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaş ile bölgedeki birçok hayvanın tahliye edildiği belirtildi.
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınının balya makinesinin yanması sonucu başladığı belirtildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada Musacalı Mahallesi'nde dün A.Ç'ye ait balya makinesinin alev alması sonucu başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldığı belirtildi.
Yangına müdahale eden ekipler hakkında detaylı bilgilerin verildiği açıklamada yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan 588 kişinin ve köylerde bulunan canlı hayvanların tahliye edildiği aktarıldı.
Yangının saat 03.00 itibarıyla etrafının çevrelendiği, mahallelerin etrafında da güvenlik koridoru oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı, herhangi bir yerleşim yeri ve meskenin de zarar görmediği aktarıldı.
Açıklamada kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü de bildirildi.