Kıran’da 3. safha

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde PKK hedeflerine yönelik Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonlarının ardından 21 Eylül itibariyle Kıran-3’ün başladığını bildirdi. Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere, Siirt ve Şırnak ara hattında yürütülen Kıran-3 kapsamında 5 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 16 kişi arasında gri kategoride aranan ‘Koçer’ kod adlı Orhan İnce ile ‘Canda Kıçi’ kod adlı Kader Malgoz olmak üzere 2 terörist de bulunuyor. Yapılan aramalarda çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi; 6 mağara, barınak, sığınak ile 4 EYP de imha edildi. 17 Ağustos’ta başlatılan ‘Kıran’ operasyonlarında bugüne dek toplamda öldürülen terörist sayısı 43’e, ulaştı. Bunlara ek olarak Şırnak’ın İdil ilçesi kırsalında 3, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin ile Haftanin’de 6 PKK’lı olmak üzere dün 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan Diyarbakır’ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kıran Operasyonu'nun haritası

Yaylada yiyecek bırakma

JÖH vatandaşı uyardı.

Bu arada 1800 kişilik Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve komando birliği, Karadeniz yaylalarında ‘erzak’ operasyonu başlattı. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında yürütülen İHA destekli operasyonlarda güvenlik güçleri hem araziyi kontrol ediyor hem de vatandaşları ‘yayladan şehre inerken evde erzak bırakmamaları’ yönünde uyarıyor. Evlere dağıtılan ilanlarda, “Bölücü terör örgütü mensupları yayla evlerinden hırsızlık yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Şüpheli durumları derhal güvenlik güçlerine bildirmek en önemli vatandaşlık görevidir. Unutma! Yayla evinde erzak ve malzeme bırakma” şeklinde uyarılar bulunuyor. Erzincan-Tunceli hattında sıkışan teröristlerin Karadeniz kırsalına sızabileceği belirtiliyor.