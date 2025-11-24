Yeni Şafak
Kırıkkale'de kardeş kavgası kanlı bitti; 1 ölü

Kırıkkale'de kardeş kavgası kanlı bitti; 1 ölü

21:4324/11/2025, Pazartesi
G: 25/11/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
Kırıkkale'de kardeş kavgası kanlı bitti; 1 ölü
Kırıkkale'de kardeş kavgası kanlı bitti; 1 ölü

Kırıkkale'de tartıştığı kardeşi Y.S. (26) ile yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan Ali Sağlam (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. arasında baba evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam’ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#kırıkkale
#kardeş kavgası
#polis
#ölümlü olay
