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Kırmız bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Kırmız bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Lokman Özdemir
10:4212/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı
Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı

Danimarka'ya büyük çaplı kokain kaçakçılığı yapan ve suç ortaklarıyla birlikte bu ülkeye uyuşturucu madde soktuğu belirlenen Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Danimarka
tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen
İstanbul
’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.


İçişleri Bakanlığı: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız


İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sosyal medya hesabından duyuruldu:


"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."




#Danimarka
#operasyon
#İstanbul

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