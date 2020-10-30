Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kırmızı beyaz şölen
POLİTİKA

Kırmızı beyaz şölen

Cumhuriyet Bayramı bütün Türkiye gibi İstanbul’da da coşkuyla kutlandı. Haliç, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde ışık şovları ve mapping gösterimleri yapıldı. Büyük Çamlıca Camisi’nin minareleri arasındaki dijital mahyaya Türk bayrağı ile Cumhuriyet temalı yazılar yansıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da Haliç, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı.
İstanbul’da Haliç, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yeri kırmızı beyaza boyadı. 7’den 77’ye bayrağını alan herkes sokaklara ve meydanlara akın etti. Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kutlamalara coşku hakim oldu.

Teröristlerden arındırılan Ağrı Dağı’ndaki Korhan Yaylası’nda, “Cumhuriyet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Erzurum’da da bir araya gelen bir grup Atatürk Üniversitesi öğrencisi, Palandöken Dağı’nda “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Zorlu bir parkurdan zirveye tırmanan gruptakiler, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri açıp saygı duruşunda bulundu.İzmir’de tekneler Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı. Yelkenli tekneler Körfez’den İzmirlileri selamladı.

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı. İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Büyük Çamlıca Camisi’nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile “Cumhuriyet Millet İradesidir” ve “Cumhuriyet Milli Birlik ve Beraberliktir” yazıları yansıtıldı.

Abone Ol Google News
Trump arayı kapatıyor

Trump arayı kapatıyor

​Seçimler yaklaşırken Biden lehine olan fark giderek azalıyor.
Kırmızı beyaz şölen

Kırmızı beyaz şölen

Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı.
Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor

Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor

Bakanı Dönmez, yeni müjdeyi nereden beklediklerini açıkladı.
Yunanistan yine şaşırtmadı

Yunanistan yine şaşırtmadı

​Onlarca mülteciyi Türk kara sularına 'ittiler'.
İYİ Parti Kavuncu’ya sahip çıktı

İYİ Parti Kavuncu’ya sahip çıktı

Parti Ümit Özdağ'ı disiplin kuruluna sevk etti.
Carrefour’dan Türkiye’ye boykot!

Carrefour’dan Türkiye’ye boykot!

​İslam düşmanlığı yapan Macron'un safında yer aldı.
Bakan Koca uyarmıştı

Bakan Koca uyarmıştı

​Temaslı illerde tedbirler sıkılaşıyor.
İYİ Parti'de bir <br>FETÖ skandalı daha

İYİ Parti'de bir
FETÖ skandalı daha

​Bahadır Erdem'in FETÖ'ye methiyeleri ortaya çıktı.
Düşman böyle vuruldu

Düşman böyle vuruldu

​Azerbaycan ordusu işgalci güçleri eze eze ilerliyor.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
Dokuz il için uyarı

Dokuz il için uyarı

İşte kuvvetli yağışın beklendiği iller.
Elimizdeki <br>maçı verdik!

Elimizdeki
maçı verdik!

Sivasspor öne geçti ama skoru koruyamadı.
Kırk beş <br>milyonu geçti

Kırk beş
milyonu geçti

Koronavirüs salgını hızla yayılıyor.
Sahiplerini buldu

Sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
İstiklal Marşı ile başladı

İstiklal Marşı ile başladı

​Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim'e özel gösteri.
Dünyada en iyisi

Dünyada en iyisi

​Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoru paylaşımı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son sayıları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.