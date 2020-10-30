Kırmızı beyaz şölen

İstanbul’da Haliç, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yeri kırmızı beyaza boyadı. 7’den 77’ye bayrağını alan herkes sokaklara ve meydanlara akın etti. Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kutlamalara coşku hakim oldu.

Teröristlerden arındırılan Ağrı Dağı’ndaki Korhan Yaylası’nda, “Cumhuriyet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Erzurum’da da bir araya gelen bir grup Atatürk Üniversitesi öğrencisi, Palandöken Dağı’nda “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Zorlu bir parkurdan zirveye tırmanan gruptakiler, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri açıp saygı duruşunda bulundu.İzmir’de tekneler Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı. Yelkenli tekneler Körfez’den İzmirlileri selamladı.

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı. İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Büyük Çamlıca Camisi’nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile “Cumhuriyet Millet İradesidir” ve “Cumhuriyet Milli Birlik ve Beraberliktir” yazıları yansıtıldı.