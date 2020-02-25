Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu MİT ve TSKnın Sincardaki operasyonuyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Kırmızı bültenle aranıyordu: MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu: MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, Irak'ın Sincar bölgesine operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, Irak'ın Sincar bölgesine operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu: Kırmızı kategoride aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

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Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

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