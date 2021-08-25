​Kırsal okullara mobil onarım​

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçenin kırsal kesiminde bulunan okulların bakım ve onarımını yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurduğu mobil onarım ekibi ilçedeki okulların ihtiyaçlarını bir bir çözüme kavuşturuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen tarafından hayata geçirilen ve İŞKUR’un da desteğini alan mobil onarım ekibi; kaynakçısından marangozuna, duvar ustasından tesisatçısına, kaynak ustasından elektrik ustasına kadar 15 kişiden oluşuyor.

Ekip belirlenen öncelik sırasına göre okulların bakım ve onarımını yaparak öğrenciler için kaliteli eğitim alanları oluşturmayı hedefliyor. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil onarım ekibi bugüne kadar kırsal alanda bulunan 70 farklı okulun bakım ve onarımı tamamladı.

MALZEME DEVLETTEN

Bu okulların tamirat ve tadilatı için gerekli olan bütün malzemeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğubayazıt Kaymakamlığı’nın destekleriyle temin edilirken; boya, sıva, tesisat, mobilya, elektrik, altyapı vb. işlemleri mobil onarım ekibi tarafından yapıldı. Mobil onarım ekibi görevini yaparken öğretmenler de onları yalnız bırakmayarak ekibe birçok farklı işte gönüllü olarak yardım ediyor.

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Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen göreve geldiğinde kırsal alanlarda bulunan okulların başta altyapı, ısınma, elektrik tesisatı olmak üzere pek çok farklı alanda, eğitim öğretime olumsuz olarak etki edebilecek eksikleri olduğunu dile getirdi.

Eksiklerin eğitim öğretim dönemi başlamadan giderilmesi gerektiğine değinen Kösen, “İŞKUR’un desteğini alarak oluşturduğumuz ekip gerçekten özveri ile çalıştı ve kısa sürede okullarımızın problemlerini çözdük. Bu süreçte bizi en çok sevindiren hadise de öğretmenlerin ekibe destek verdiğini görmek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.