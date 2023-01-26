|
Gündem

Kırsalda ucuz suya devam

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan özelliği devam eden yerlerden alınan Emlak Vergisi ve harç gibi ödemelerin süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, mevcut en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresi de aynı tarihe kadar uzatılacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan özelliği devam eden yerlerden alınan Emlak Vergisi ve harç gibi ödemelerin süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, mevcut en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresi de aynı tarihe kadar uzatılacak.

TANKERLERE YENİ CEZA MODELİ

Teklif ile büyük tonajlı gemiler hakkında uygulanacak idari para cezalarında ortaya çıkan orantısızlık giderilecek. Düzenlemeyle, yüz bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüz bin groston esas alınarak idari para cezası verilecek. Yüz bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, yüz bin groston esas alınarak hesaplanacak. 5 bin grostondan büyük gemilerin evsel atıksular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.


#TBMM
#Çevre
#Kırsal
2 saat önce
default-profile-img
Kırsalda ucuz suya devam
Köpek tüfekle sahibini öldürdü
Tanpınar’ın karakterlerini yapay zeka tasarladı
Ümraniye’ye daha fazla kültür sanat
İslam Şehirleri Sergisi Ramazan’da açılacak
Kesal ikinci filmi için sete çıkacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.