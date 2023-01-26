Kırsalda ucuz suya devam

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan özelliği devam eden yerlerden alınan Emlak Vergisi ve harç gibi ödemelerin süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, mevcut en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresi de aynı tarihe kadar uzatılacak.

Teklif ile büyük tonajlı gemiler hakkında uygulanacak idari para cezalarında ortaya çıkan orantısızlık giderilecek. Düzenlemeyle, yüz bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüz bin groston esas alınarak idari para cezası verilecek. Yüz bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, yüz bin groston esas alınarak hesaplanacak. 5 bin grostondan büyük gemilerin evsel atıksular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.