Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 15 Mart 2024 Cuma günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.” denildi.