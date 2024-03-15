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Kış geri geldi: Bir ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili olurken Refahiye ilçesinde ise taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

07:42 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 07:44 - 15/03/2024 Cuma
IHA
Arşiv
Arşiv

Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu.


Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü.


Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı. Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.


Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 15 Mart 2024 Cuma günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.” denildi.




#Erzincan
#Refahiye
#Okul tatil
1 saat önce
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