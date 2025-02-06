Kış Tatbikatı 2025: Mehmetçik her koşulda hazır!

Tatbikata 12 bin Mehmetçiğin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa ve Azerbaycan dahil 19 ülkeden personel katıldı. Tatbikatın dünkü bölümünü Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu da izledi. Yerli ve milli pek çok sistemin kullanıldığı tatbikatta ASELSAN tarafından geliştirilen Nefer Kuleli ZMA, Baykar’dan Bayraktar TB2 ve Akıncı, F-16, Atak helikopteri ve STM yapımı Boyga ve Kargu İHA’lar görev aldı. Gerçekleştirilen faaliyetler, modern harp teknolojileriyle icra edildi. Tüm sistemler, senaryo icabı oluşturulan hedefleri tam isabetle vurdu.