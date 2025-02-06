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Kış Tatbikatı 2025: Mehmetçik her koşulda hazır!

Kış Tatbikatı 2025: Mehmetçik her koşulda hazır!

Canberk Doğan
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
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Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında dost ve müttefik ülkelerle beraber kabiliyetlerini sergilediği Kış 2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü dün icra edildi.

Tatbikata 12 bin Mehmetçiğin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa ve Azerbaycan dahil 19 ülkeden personel katıldı. Tatbikatın dünkü bölümünü Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu da izledi. Yerli ve milli pek çok sistemin kullanıldığı tatbikatta ASELSAN tarafından geliştirilen Nefer Kuleli ZMA, Baykar’dan Bayraktar TB2 ve Akıncı, F-16, Atak helikopteri ve STM yapımı Boyga ve Kargu İHA’lar görev aldı. Gerçekleştirilen faaliyetler, modern harp teknolojileriyle icra edildi. Tüm sistemler, senaryo icabı oluşturulan hedefleri tam isabetle vurdu.

Mehmetçiğin tatbikat kapsamında sarp arazide kurduğu iglolar dikkat çekti. 2 metre yüksekliğindeki iglolarda 6 personel konuşlanabiliyor.



#Mehmetçik
#TSK
#Tatbikat

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