Gündem Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler
SAKARYA

Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibi tarafından açıldı, 8 kişi polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler
8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazılırken, adli işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan deposundan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

  • Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi. Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine kapının açılması için itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1’i kadın 8 kişi Serdivan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazılırken, adli işlem başlatıldı.

Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: Dişim düştü, dişimi bulun
GÜNDEM
Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: Dişim düştü, dişimi bulun
Abone Ol Google News
Dişim düştü, dişimi bulun

Dişim düştü, dişimi bulun

15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti.
Apartmanda kötü koku ihbarı

Apartmanda kötü koku ihbarı

Genç kadın 3 gün sonra başından vurulmuş şekilde bulundu.
Fetih coşkusubu yıl bir başka

​Ayasofya ve Taksim Camii şehre iki manevi kale oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni hizmete açtı.

​İrlandalı vekil Kenny'den cesur çıkış.
Yıldırım'da kimse kimsesiz değil

Yıldırım'da kimse kimsesiz değil

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.
Dikkat 5 bini henüz görmedik!

Dikkat 5 bini henüz görmedik!

​Ülkede gözler 1 Haziran'a çevrildi.
Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Ne yüzle geldin!

Ne yüzle geldin!

​Macron'u Güney Afrika'ya geldiğine pişman ettiler.
İstihdam için<br>5 yeni destek

İstihdam için
5 yeni destek

​İşçi alana kredi ve SGK prim katkısı.
Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

​Finalde M.City'yi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
İzleyenleri büyüledi

İzleyenleri büyüledi

'​Sky mapping' İstanbul'a çok yakıştı.

Simge mekanlarda görsel etkinliklerle kutlanıyor.

​Türkiye'nin 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.