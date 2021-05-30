Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibi tarafından açıldı, 8 kişi polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2021, 08:26 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2021, 08:33 DHA