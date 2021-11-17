Gündem Kıyıköy Belediyesinde pislik içinde pislik
İSTANBUL

Kıyıköy Belediyesinde pislik içinde pislik

Kırklareli Vize’ye bağlı CHP’li Kıyıköy Belediyesi ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. 4 kadın personelini tacizden yargılanan CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç’le ilgili yolsuzluk ve rant iddiaları da dosyaya girdi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kıyıköy Belediyesinde pislik içinde pislik ​
Ender Sevinç

Kırklareli Vize’ye bağlı CHP’li Kıyıköy Belediyesi ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. 4 kadın personelini tacizden yargılanan CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç’le ilgili yolsuzluk ve rant iddiaları da dosyaya girdi. CHP’li başkanın fiziki ve sözlü tacizine maruz kalan mimar D.S., Sevinç’in kaçak yapılarla ilgili tutanak tutmaması konusunda kendisini defalarca tehdit ettiğini söyledi. D.S şunları anlattı:

“Kaçak yapılaşmanın tutanaklarını tanzim etmek ve fen işleriyle ilgili harcamaları yapmakla sorumluyum. Sevinç, kaçak yapılaşma konusunda tutanak tutmamam için baskı yapıp, malzemeye ihtiyacımız olmamasına rağmen o malzemeyi talep etmişim gibi evrak hazırlatıp imzalamam konusunda baskıladı. 2 ay önce de bağırdı, elini kaldırarak üzerime yürüdü. ‘Buranın tek harcama sorumlusu benim, benim söylediğim evrakları imzalayacaksın’ dedi.”

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Sevinç’in işlerini yaptıramayınca kendisini tehdit ettiğini kaydeden D.S., Başkanın “Ben artık seninle çalışmak istemiyorum, sözleşmeni yenilemeyeceğim. Bana hiçbir şey kazandırmıyorsun. Mimar kadrosunu kapatıp yerine bir tekniker alacak, her şeyi imzalatacağım” dediğini söyledi.

Belediyede bütün satın alımların T.Ö. tarafından yapıldığı bilgisini veren D.S., bu şahsın annesi ve eşinin adına farklı şirketler bulunduğunu, T.Ö ile Başkan arasında para alışverişi olduğunu iddia etti.

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