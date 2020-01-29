Kızılay Elazığ ve Malatya'da tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar çalışacak

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerin başında gelen Türk Kızılay, depremzedelere yapılan yardımı her geçen gün arttırıyor.

Kızılay ekipleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Depremzedeler için hastanelere sevk ettiği kanlar ile yaralılara can olan Kızılay, mağdur olan tek bir vatandaş kalmaması için çalışıyor.

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Kızılay, yemek, barınma gibi temel ihtiyaçların yanında kan ihtiyacını da gideriyor.

Tüm imkanlar seferber ediliyor

Her köye giderek tek tek ailelere ulaşarak bağışçılarının emanetleriyle depremzedelere destek oluyor. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli herkese ulaşmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Ekipler, her yaş grubuna ilgi gösteriyor.

Bağışçıları ve gönüllülerinin desteği ile hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Afetin henüz ilk dakikalarından itibaren koordineli şekilde hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan Kızılay ekipleri, daha çok insana yardım eli uzatabilmek adına bağışçılarının da desteğiyle faaliyetlerine devam ediyor.

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Halkın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Psikososyal destek çalışmaları da yürütülüyor

Kızılay, yardım malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için psikososyal destek çalışmaları da yürütüyor.

Tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar yardımlar devam edecek

Bağışçılarının mukaddes emanetleriyle yardım yapan ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için bu emanete ihtiyacı olan Kızılay, şube ve temsilciliklerini de bölgesel düzeyde seferber etti. Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere destek olmak isteyen yardımseverler Kızılay’ın ülke genelindeki şube ve temsilciliklerine bağışlarını teslim ediyor. Gelen bağışların tek tek kontrolünü ve tasnifini yapan Kızılay, tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar da yardım çalışmalarını sürdürecek.