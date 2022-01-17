Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hüseyin Çam Öğrencilerle Birlikte

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam liseli öğrenciler ile birlikte ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediye Başkanlığı, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Movapark Cinemaximum işletmesi arasında imzalanan protokol ile öğrenciler ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi ile buluştu. Öğrenciler filmi Kaymakam/Belediye Başkan V. Hüseyin Çam, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen, Ak Partl ilçe Başkanı Bülent Şahin ve Kızıltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Kalkan ve Aydın Mavidemir ile izledi.

Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle Kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kahramanlık öyküsünün anlatıldığı filmde duygusal anlar yaşandı. İzleyenleri derinden etkileyen filmde öğrenciler‘Bizde Erenler Bitmez’ pankartı açarak, vatan ve millet sevgisine vurgu yaptı.

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Filmi çok beğendiklerini aktaran öğrenciler filmi izlemelerine vesile olan ve aynı zamanda onlarla birlikte filmi izleyen Çam’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

‘ Bir Eren Şehit Olur Bin Eren Doğar’

Kendisi küçük, yüreği kocaman Eren Bülbül ve kahraman Mehmetçiğimiz Ferhat Gedik’in vatan ve millet sevgisi hepimizi duygulandırdı diyen Çam, filmi gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çam: “Film gençlerimize örnek olması ve milli değerlere sahip çıkması açısından çok önemli. Vatan ve millet sevgisini en iyi şekilde gösteren bu film vesilesiyle de tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizde nice kahramanlıklar gösteren Erenler var. Bayrak, vatan ve millet aşkı oldukça yüreklerimizde, ‘Bir Eren Şehit Olur Bin Eren Doğar’ bu topraklarda. Erenlerimiz olduğu müddetçe ülkemizi bölmek isteyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Erenlerimiz ile birlikte ülkemiz payidar kalacaktır.”dedi.