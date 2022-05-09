Kızına ikinci kez can oldu

Karaciğeri iflas eden 11 yaşındaki minik Aylin’e annesi Meryem Namazova ikinci kez can oldu. Azerbeycan’da yaşayan minik Aylin dünyaya gözlerini açtığından beri kronik karaciğer hastalığıyla savaşıyordu. 11 yaşına gelen Aylin’in hayatına devam edebilmesi için çok acil organ nakli yapılması gerekti. Anne Namazova’dan alınan örnekler olumlu yanıt verdi. ve nakil başarılı bir şekilde yapıldı.

ÖLECEĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

Yaşadıklarını anlatan anne Meryem Namazova, “11 yıl çok zor geçti. Vakit kaybetmeden donör olmak istedim. Hemen testler yapıldı. Sonuçlar iyi çıkınca benim ciğerimden verdik. Ölecek diye beklerken şimdi evladıma can oldum. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

25 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

Organ bağışının önemine dikkat çeken Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Bu rakamın büyük çoğunluğunu 23 binle böbrek ikincisini ise 25 bin de karaciğer bekleyenler oluşturuyor. Organ nakli bekleyenler beklerken maalesef hayatlarını kaybediyor” dedi.