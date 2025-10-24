Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Türkiye mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Türkiye mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

14:4024/10/2025, Cuma
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin "son derece özel" olduğunu, başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen
Tufan Erhürman
, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Cevdet Yılmaz'ı kabulü öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kendilerini yalnız bırakmayan Yılmaz'a ve tebrik mesajları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin, başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini dile getirdi.

Türkiye ile olan ilişkilerinin özel olduğunu vurguladı

Erhürman, bu ilişkilerin "son derece özel ilişkiler" olduğunu belirterek tüm cumhurbaşkanlarının, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereleri ve dış politikayla ilgili tüm çalışmalarını Türkiye'yle istişare içerisinde yürüttüğünü hatırlattı.

"En büyük dayanağımız Türkiye Cumhuriyeti"

KKTC-Türkiye ilişkilerinin çok daha iyiye götürülmesini kendisine misyon edindiğini, bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi çok daha yoğun şekilde birlikte çalışacaklarından emin olduğunu vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması noktasında vereceğimiz mücadelede en önemli dayanağımızın Türkiye Cumhuriyeti olacağı herkesin malumudur. Dolayısıyla dediğim gibi önceki cumhurbaşkanlığı için Türkiye'yle istişare ne demekse benim için de aynen o demektir." diye konuştu.

Türkiye'ye gelecek

Erhürman, ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.


