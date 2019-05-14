KKTC için 'Monaco modeli' gündemde

Doğu Akdeniz’de ardı ardına bulunan doğalgaz kaynaklarının yanı sıra bu kaynakların müşterilere yani batıya nasıl ulaştırılacağı konusunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm bu yaşananların tam ortasında yer alıyor.

Uzmanlara göre sadece sondaj gemileriyle değil, savaş gemilerinin varlığıyla da ısınan Doğu Akdeniz’de sıcak çatışma riski oldukça yüksek. Monaco’da bir dizi temas ve incelemelerde bulunan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu dönemde atması gereken adımları değerlendirdi, Fransa-Monaco modelinin Türkiye-KKTC için uygulanmasını önerdi.

Tüm sorunların art arda gelmesi tesadüf değil

Kumbaroğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde NATO’da bir skandala imza atılarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafının üye olmamasına rağmen etkinliğe çağrılmasının ‘tesadüf’ olmadığına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de enerji diplomasisi ve politikası geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Kumbaroğlu, “Özellikle Doğu Akdeniz’de yaşananlar sadece KKTC’yi değil, Türkiye’yi ve dolayısıyla ABD-Rusya-AB dengesini de doğrudan etkileyecek büyüklükte sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

Dışişleri ve savunmayı Türkiye üstlenebilir

Prof. Dr. Kumbaroğlu, sancılı sürecin aşılabilmesi adına KKTC’nin uluslararası tanınırlığı sağlanana kadar ‘Fransa-Monaco’ modelinin uygulanması teklifinde bulunarak, şunları söyledi:

"Monaco modelini yerinde inceledim ve Doğu Akdeniz’de suların ısındığı bu dönemde KKTC için en uygun model olduğuna kanaat getirdim. Bölgede çatışma riski 1974’ten bu yana belki de en yüksek seviyede.

Bu kapsamda KKTC’nin tıpkı Monaco-Fransa modelinde olduğu gibi dışişlerinde ve savunmada yetkilerini Türkiye’ye devrederken kendi içinde yönettiği bir Cumhuriyet olarak içişlerinde özerk bir yapıda bulunması ciddi bir şekilde ele alınmalı. Bu adımla birlikte bölgede tansiyonu yükselten her aktör, karşısına doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alacağını bilecek ve ona göre hareket edecektir.

Elektrik ve doğalgaz için de adım atılabilir

Türkiye’nin önderliğinde KKTC’nin uluslararası tanınırlığı için de etkin diplomasi yürütülmesi durumunda hızlı sonuç alınabileceği kanaatindeyim. KKTC’nin stratejik konumu ve etrafındaki enerji kaynaklarının varlığı da bu süreci destekleyecektir.

Ayrıca daha önce adaya kendi topraklarımızdan su götürdük. Elektrik ve özellikle doğalgaz boru hatları için de atılacak benzer adımlar süreci tersine çevirebilir ve KKTC’nin enerji köprüsüyle Türkiye üzerinden dünyaya açılmasının ilk adımı atılmış olur."

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OYNAT 06:19 Harita Doğu Akdeniz'de: Sondaj savaşları başlıyor Doğu Akdeniz'in Levant Havzası'nda 2010 yılında keşfedilen 3 milyar 450 milyon metreküplük doğal gaz ve 1,7 milyar varillik petrol potansiyeli bölgede hareketliliğe yol açtı. Rum Kesimi'nin hukuksuz bir şekilde ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeler üzerinden devletler ve firmalar arası anlaşmalar yapılıyor. Türkiye de deniz hukuku çerçevesinde karşılık vermeye başladı. Bu kapsamda 2018 yılında Kıbrıs'ın çevresinde suların yükselmesi bekleniyor…

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