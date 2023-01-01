KKTC’ye üç müjde: Denizin altından kablo ile elektrik ulaştırılacak

Burada KKTC halkına müjdeleri olduğunu söyleyen Oktay, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim. Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir. İkinci bir müjdemiz; Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ iş birliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz. Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut iş birliğimiz ve Kıbrıs Türkü’nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.