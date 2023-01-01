KKTC’ye üç müjde: Denizin altından kablo ile elektrik ulaştırılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıda KKTC’ye yönelik elektrik iletimi, gençlere, TOKİ konutu ve sağlık alanında önemli kararlar alındı. Görüşme sonrası KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın toplantısı düzenledi.
Burada KKTC halkına müjdeleri olduğunu söyleyen Oktay, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim. Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir. İkinci bir müjdemiz; Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ iş birliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz. Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut iş birliğimiz ve Kıbrıs Türkü’nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin, KKTC’nin bu vizyonuna tam destek verdiğinin altını çizen Oktay, Kıbrıs Türklerinin 1960 yılında teyit edilen, ancak 3 yıl sonra gasp edilen müktesep hakları tescil edilmediği sürece Türk tarafının tekrar bir müzakere masasına oturmayacağına işaret etti.