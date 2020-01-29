Klozetçi hakim terfi etti

Balıkesir’de 40 yılı aşkın süredir faaliyetini sürdüren ve özelleştirilen kağıt fabrikası arazisine kurulacak yeni kağıt fabrikası ve elektrik üretim tesisine “Mutfağa klozet kurulmaz…” gibi skandal ifadeler ve siyasi mülahazalarla karşı çıkan Balıkesir Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş terfi etti. Taş, İstanbul 2. Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

DİĞER ÜYELER REDDETTİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı gibi projelere karşı çıkan Mimarlar Odası’nın Balıkesir Şubesi, Varaka Kağıt Sanayi A.Ş’nin yeni kağıt fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak için kurduğu elektrik santralini ve kağıt fabrikasını yargıya taşımıştı. Balıkesir İdare Mahkemesi, santral yapılması yönündeki ÇED raporunun iptaline yapılan başvuruyu oy çokluğu ile reddetti. Karara karşı oy kullanan ve vekaleten mahkeme heyetine başkanlık eden Heyet Başkanı Recep Taş ise gerekçesinde hem skandal ifadeler kullanmış, hem de hükümeti ve yerel yönetimleri hedef alan siyasi değerlendirmelerde bulunmuştu. Konunun uzmanları tarafından hazırlanan ÇED raporlarını, kurum görüşlerini ve uzman görüşlerini görmezden gelen Taş, “Müdahil şirketin mülkiyet hakkından dolayı mevcut yasalara göre bu alanda eski kağıt fabrikasını yıkıp yeni bir kağıt fabrikası tesisi ve termik santral kurma hakkı bulunmadığı gibi, devlete düşen görev de kamu yararı doğrultusunda bu alanın tekrar tarım arazisi dönüştürülmesidir” ifadelerini kullanmıştı.

RAHMETLE ANILMAYACAK

Gerekçesinde daha da ileri giderek siyasi parti temsilcisi gibi ifadeler kullanan Taş’ın 45 yıl önce Erbakan’ın yaptığı sanayi yatırım ve altyapıyı da mahkum etmesi dikkat çekti: Merkezi ve yerel yönetimler tarafından bugüne kadar binlerce yılda oluşmuş olan verimli tarım alanları birilerine rant sağlamak veya altyapı hizmetlerinin maliyetini düşürmek amacıyla kamu yararı gözetilmeksizin acımasızca konut, sanayi ve ticaret alanlarına dönüştürülerek yok edildiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Atalarımızın mülkiyet edinmek amacıyla değil, adalet tesis etmek amacıyla canları pahasına fethederek bize emanet olarak bırakmış olduğu bu kutsal vatan topraklarının, adalet anlayışından uzak bir şekilde heba edilmiş olması başta şehit olan atalarımıza olduğu kadar dünyada açlıktan ölmekte olan insanlara da ve gelecek nesillere de büyük haksızlıktır. Bu işin failleri bu vebalden dolayı rahmetle anılmayacaktır.”

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SKANDAL İFADELER

Taş’ın gerekçesindeki skandal ifadeler bununla da sınırlı kalmamıştı. Taş, fabrika arazisine yapılacak enerji santralini “mutfağa yapılan klozete” benzetmişti: “Bu karar projesinin yapılacağı yerin proje için uygun yer olduğu anlamına gelmemektedir. Banyoda müsait yer varken mutfağa klozet konulmaz. Zamanında mutfağa konulmuş olan klozetin çevre etkisi tartışılmaz. Bu nedenle dava konusu işlem, sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır.”

TAŞ’I HSK’DA KİM KORUYOR

Hukuki olmaktan öteye giden ifadeler içeren skandal gerekçeye rağmen, Recep Taş terfi ettirilerek İstanbul 2. Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Siyasi parti temsilcisi gibi gerekçe yazan Taş’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kim tarafından korunduğu ve referansının kim olduğu merak konusu oldu.