​Kobani dosyası açıldı: Yanlarına kalmayacak!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle katliam çağrısı yapan HDP yöneticileri ile PKK elebaşları hakkında yürütülen soruşturmada, dün operasyon için düğmeye bastı. 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ildeki operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. 61 şüphelinin bir kısmının PKK’nın dağ kadrosunda, bir kısmının ise yurtdışında bulunduğu, yurt içindeki diğer 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in evinde arama yapıldı.





HDP YÖNETİCİLERİ YAKALANDI

Gözaltına alınanlar arasında HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Avyla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Cihan Erdal ve İsmail Şengün ile mevcut HDP MYK üyesi Alp Altınörs de bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder

DAĞ KADROSU ŞÜPHELİLER ARASINDA

82 kişilik şüpheli listesinde PKK’nın tepe isimleri de yer alıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, PKK elebaşları Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslim ile örgütün kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor. Soruşturmada bir numaralı şüphelinin Cemil Bayık, iki numaranın ise Karayılan olduğu belirtiliyor.

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Altan Tan

KATLİAM ÇAĞRILARI DOSYADA

Olay tarihinde HDP MYK üyesi olan şüphelilerin, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi konumunda olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasına o dönem HDP MYK’nın açıklamaları ile şüphelilerin, sosyal medyadan halkı sokağa çağıran paylaşımları ve açıklamaları tek tek eklendi. 6 Ekim’de HDP MYK açıklamasında, “Kobani’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani’dir” denilerek ülke genelinde sokak çağrısı yapıldı. Söz konusu açıklamanın ardından HDP de Twitter’dan sokağa çıkma çağrısı yaptı. Açıklamada, “Bundan böyle her yer Kobani’dir. Kobani’deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜM EYLEMLERİN SORUMLUSU ONLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2014’teki terör eylemlerinde nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk bayrağını yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet (7) suçlarının işlendiği ve ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Şüphelilerin tamamı, 37 kişinin ölümü ile eylemlerinin tamamından sorumlu tutuluyor.

Selahattin Demirtaş

Demirtaş ve Yüksekdağ cezaevinde

Haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüphelinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da soruşturmanın şüphelileri arasında. Demirtaş ve Yüksekdağ, söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

Figen Yüksekdağ

Yedi vekile fezleke düzenlenecek

O dönem sokak çağrısı yapan HDP MYK’daki Garo Paylan, Sezai Temelli, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç ve Pervin Buldan şu an milletvekili. Bu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilemezken; Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

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CHP-HDP dayanışması

Kobani olaylarına ilişkin terör soruşturması CHP’yi rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar’ı telefonla arayarak dayanışma mesajı verdi. Kılıçdaroğlu görüşmede bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun, muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu dile getirdiği kaydedildi. Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel, Tuncay Özkan gibi CHP’li isimler de HDP’ye destek mesajı verdi. DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de HDP operasyonuna tepki gösteren diğer isimler oldu.