Kocaeli'de camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Kocaeli'de Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek, cemaate korku ve panik yaşattı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen N.U. için adli işlem ve idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaşmasının insanlarda korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, köpeğin sahibine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.