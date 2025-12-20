Yeni Şafak
Kocaeli'de camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

19:0320/12/2025, Cumartesi
AA
Camide pitbull paniği
Kocaeli'de Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek, cemaate korku ve panik yaşattı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen N.U. için adli işlem ve idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cami içinde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaşmasının insanlarda korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi ekiplerinin köpeği yakalayarak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiği bilgisi verilen açıklamada, köpeğin sahibi olduğu belirlenen N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında
"hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma"
suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, köpeğin sahibine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.



