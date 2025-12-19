Yeni Şafak
Camide pitbull paniği: Cuma vaazı sırasında girdi, cemaate korku dolu anlar yaşattı

Camide pitbull paniği: Cuma vaazı sırasında girdi, cemaate korku dolu anlar yaşattı

23:3019/12/2025, vendredi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek cemaatte tedirginliğe sebep oldu.

Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

 Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. 

 Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. 

 Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

