Kocaeli'de otobüs kundaklayan PKK'lı ayakkabısından yakalandı: Araç başına 5 bin dolar

Kocaeli’de halk otobüslerine yönelik kundaklama eylemi yapmak üzereyken yakalanan yabancı uyruklu PKK’lı terörist H.Y. tutuklandı. Kocaeli Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eylem hazırlığında olduğu bilgisi edinilen teröristi yakalamak için 10 ayrı özel ekip kuruldu. Teröristin kimliğini belirleyen polis ekipleri, teröristin sosyal medya hesaplarından farklı kişilere videosunu çektiği halk otobüslerin görüntülerini gönderdiğini belirledi.

H.Y.

AYAKKABI GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Teröristin keşif yaparken otobüslerin videosunu çektiği esnada, ayağındaki spor ayakkabısını da çektiğini belirleyen ekipler, topladıkları güvenlik kamera kayıtlarında aynı ayakkabıyı giyen herkesi izlemeye başladı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri, 12 faklı adres tespit etti. Adreslere giren polis, saldırı için keşif yapan yabancı uyruklu terörist 30 yaşındaki H.Y.’yi kıskıvrak yakaladı. Terörist ifadesinde, Suriye’de bulunan teröristin kendisine çekeceği her video karşılığında bin 500, yakacağı her araç için ise 5 bin dolar vereceğini söylediğini; para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında da araç yakmayı reddettiğini ileri sürdü.