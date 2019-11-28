Gündem Kocaelide toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
3. SAYFA KOCAELİ

Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) Sapanca yolu Maşukiye Mahallesi mevkisindeki köprünün altında yapılan yatay sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar'ın (56) toprak altında kalması üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA
Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışması sonucu işçi göçük altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Parlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AA
Ekipler, Parlar'ın kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşamını yitiren işçinin cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da bir süre kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kurtarma çalışmaları nedeniyle araç geçişine kapatılan köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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