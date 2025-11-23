Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli'de üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Kocaeli'de üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

19:3723/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şahsın üzerinde yapılan aramada 28 gram bonzai ele geçirildi.
Şahsın üzerinde yapılan aramada 28 gram bonzai ele geçirildi.

Kocaeli Derince’de denetim sırasında durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde 28 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, 22 Kasım’da Derince ilçesinde yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine G.A. isimli şahsı durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 28 gram bonzai ele geçirilen G.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Kocaeli
#uyuşturucu
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig puan durumu 13. hafta: Lig'de dengeler değişiyor! İşte güncel puanlar