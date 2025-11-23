Kocaeli'de üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Kocaeli Derince’de denetim sırasında durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, 22 Kasım’da Derince ilçesinde yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine G.A. isimli şahsı durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 28 gram bonzai ele geçirilen G.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.