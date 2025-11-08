Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli'deki yangınla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kocaeli'deki yangınla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

14:208/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yangınla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Yangınla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti.


Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı.



#Yılmaz Tunç
#Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı
#yangın
#Adalet Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 Güz dönemi ara sınav sonuç öğrenme tarihi