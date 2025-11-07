Yeni Şafak
Nevşehir'de dört katlı binanın çatısında yangın

Nevşehir’de dört katlı binanın çatısında yangın

23:317/11/2025, Cuma
DHA
Nevşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

 Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine böleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadaki vatandaşlar, ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Çatıda hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Nevşehir
#Çatı
#Yangın
