Koçarlı’da çalmayan kalmamış

31 Mart yerel seçimleride ardından CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın’ın Koçarlı ilçesinde önceki dönemde yaplan usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. Yerel seçimlerin ardından Aydın’ın 24 bin nüfuslu Koçarlı Belediyesinde, AK Partili Nedim Kaplan yönetimi CHP’den devraldı. 15 milyon TL’lik borç ile yönetime gelen AK Partili Başkan Kaplan, CHP döneminde yapılan skandalları anlattı. Koçarlı Belediyesinin bir köy bakkalı gibi yönetildiğini ifade eden Kaplan, “CHP’li yönetim tarafından 5 yıl içerisinde ne bir proje üretilmiş ne de bir proje yapılmış. Aydın’ın ilçeler bazında kanalizasyonu ve arıtması sistemi olmayan tek ilçesiyiz. Bütçenin ciddi bir miktarı vidanjör için ayrılıyor” dedi.

YAPTIKLARI SUÇUN CEZASINI ÇEKECEKLER

Yönetime geldikleri zaman İçişleri Bakanlığı tarafından gelen müfettişlerin rutin olarak belediyede incelemelerde bulunduğunu belirten Kaplan, “CHP dönemindeki 5 yıllık süreyi incelemek için müfettişler rutin olarak gerçekleşen incelemeyi yaptı. Ortalama 15 günde tamamlanan çalışma bir ayda tamamlanamadı. Bunun nedeni ise belediye içerisinde yapılan zimmet ve usulsüz ihale çalışması olduğunu öğrendik. Yapılan incelemelerde belediye içerisinde zimmetine para geçirmeyen personel kalmamış. Personelin neredeyse tamamı zimmetine parası geçirmiş. Bu kişilerin tamamı yargılanacak ve yaptıkları suçun cezasını çekecek” ifadelerini kullandı.

İKİ KAT FİYATA TAŞ ALMIŞ

Seçime 4 ay kala CHP yönetimi tarafından bir taş ihalesine çıkıldığını söyleyen Kaplan, “2 milyon 700 bin TL’lik taş ihalesine çıkılmış. Aydın’da ortalama taşın metrekare birim fiyatını 18 TL ile-23 TL arasında almaktadır. Yapılan ihalede ise bu fiyat metrekare başına 43 TL olarak belirlenmiş. Taşı bile 2 katı fazla paraya almışlar. Ayrıca, 31 Mart’tan önce belediyenin aylık akaryakıt harcaması ortalama 60- 70 bin TL arasında değişiyordu. Seçimden son iki ay önce ise bu fiyat 120-140 bin TL aralığın ulaşmış. Öğreniyoruz ki alınan fazla akaryakıt seçim arabalarında kullanılmış” diye konuştu. Başkan Nedim Kaplan, “Son iki ayda belediyenin garajının kameralarını da sökmüşler. Akaryakıt tanklarının ve bütün malzemelerin indiği kaydı da tamamen iptal etmişler” ifadelerini kullandı.

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