Kocası canlı yayında itiraf etmişti: Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış

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Mithat ve Mine Kocadağ.
Denizli'de Mine Kocadağ'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Mine Kocadağ için kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ (31), eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.
Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipler, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.
Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışmaları başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı.
Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi.
Kocadağ'ın sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ortaya çıktı.
Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi.
Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek.
Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi.
Öte yandan çiftin 6 yaşındaki oğulları T.B.K'nın ise anneannesinin yanında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.
Mine Kocadağ'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü, boğazında da düğümlenmiş havlunun bulunduğu öğrenildi.