Kocası canlı yayında itiraf etmişti: Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış

Denizli'de Mine Kocadağ'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mine Kocadağ için kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ (31), eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışmaları başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı.