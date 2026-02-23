Köklü liselere çifte kontenjan modeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da gazetecilerle bir araya gelerek Milli Eğitim Akademileri’nden öğretmen atamalarına, pansiyon kapasitesinden ek ders ücretlerine ve uluslararası okul programlarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

PANSİYON KAPASİTESİ FİZİKİ SINIRA DAYANDI

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Erkek Lisesi yatakhanesinde öğrenciler arasında cinsel içerikli taciz listesi, darp ve zorbalık iddialarıyla gündeme gelen olayları sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı köklü liselerde pansiyon kapasite ve kontenjan yapısını yeniden tanımlama kararı aldı. İstanbul ve Ankara’daki köklü liselerde pansiyon kapasitesinin ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Tekin, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını söyledi. İstanbul Erkek Lisesi örneğini veren Tekin, 180 kişilik yurtta 300’ün üzerinde öğrencinin kaldığını belirterek, “Valilik herkesi yerleştirmiş. Öğrenciler ‘çalışacak yerimiz yok, etüt salonu yok’ diyor çünkü her yer yatakla doldurulmuş. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME BU YIL DUYURULACAK

Her öğrenciye konaklama sağlama imkânı bulunmadığını vurgulayan Tekin, ailelerin aynı şehirde yaşadığı durumlarda pansiyonun zorunlu olmadığını dile getirdi. Tekin, “600 öğrenciyi barındıracak yurt yapacak alan yok. Başka semtte yurt ayarlıyorsunuz, ‘1,5 saat sürüyor’ diye itiraz geliyor. Mahalle zaten tıkış tıkış. Teknik olarak mümkün değil” diye konuştu. Fiziki kapasitenin artırılmasının mümkün olmadığı okullarda yeni bir modele geçileceğini belirten Tekin, kontenjanın “konaklamalı” ve “konaklamasız” olarak ikiye ayrılacağını belirtti. “120 öğrenci alacaksak 60’ı pansiyonlu, 60’ı pansiyonsuz olacak. O 60 kendi içinde yarışsın, diğer 60 kendi içinde yarışsın” diyen Tekin, düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında yer alacağını açıkladı.

AKADEMİ BRANŞ BAZLI UZMANLAŞACAK

Milli Eğitim Akademileri’nin branş bazlı yapılandırılacağını belirten Tekin, her akademinin belli alanlarda uzmanlaşacağını ve ilgili branşa özgü altyapının oluşturulacağını ifade etti. Planlamada şehirdeki öğrenci ve şube sayısı, uzman ve başöğretmen sayısı ile üniversitelerin kapasitesinin dikkate alındığını belirten Tekin, Erzurum’daki akademide sınıf öğretmenliği programının yer alacağını söyledi. Hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının atama sürecine de değinen Tekin, “Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene alım olacak” dedi. 2024 KPSS ile atama ihtimaline ilişkin ise net konuşan Tekin, “Bir kere o bitti, o yok. Mahkeme kararları hariç. Onun dışında 2024 ve 2025 KPSS ile atama yapma ihtimalimiz yok” ifadelerini kullandı. Norm fazlası öğretmen sayısının da 50 binin altına düştüğünü belirtti.

Ek ders ücretlerine yetki sınırı

Ek ders ücretlerine zam taleplerine ilişkin konuşan Tekin, bakanlığın tek başına karar alamayacağını belirtti. Ek ders ücretlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memur maaş katsayısına bağlı olduğunu ifade eden Tekin, artışın toplu sözleşmeyle ya da katsayı artışıyla mümkün olabileceğini söyledi. Tekin, şube müdürü, müfettiş ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmenlik haklarına ilişkin düzenleme için ise Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

“Fenomen öğretmen” denetimi

Sosyal medyada “fenomen” olarak anılan bazı öğretmenlerin özel ders faaliyetlerine ilişkin soruya yanıt veren Tekin, DYK kurslarının açılmadığı okullara odaklandıklarını belirtti. “Bir okulda DYK açılmıyorsa burada bir sorun vardır. Sebebine bakacağız. Suç işleyenler varsa tespit edeceğiz” diyen Tekin, sürecin müfettişler tarafından takip edildiğini ifade etti.

LGS’de yeni nesil sorular

LGS kapsamındaki yeni müfredat sorularına ilişkin konuşan Tekin, örnek soru ve denemelerin MEBİ ve EBA üzerinden yayımlandığını belirtti. Tekin, “2026 yılı içinde hem ortaokul hem lise öğrencileri için örnek soruları yayına alacağız. Öğrencilerimiz rahat olsun” dedi.

Almanca eğitim masada

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki Almanca eğitim programına ilişkin hukuki boşluk bulunduğunu belirten Tekin, “Alman programı uygulanacağına dair mevcut ikili anlaşmada açık bir hüküm yok. Ama uygulama başlamış ve devam ediyor. Şimdi bunu yasal zemine oturtmak istiyoruz” dedi. Almanya ve Fransa ile 1950’li ve 1960’lı yıllardan kalan anlaşmaların güncellenmesi gerektiğini ifade eden Tekin, “Diploma denkliği, program içerikleri ve iş birliklerini yeni konjonktüre göre yeniden masaya yatırmak istiyoruz” diye konuştu.







