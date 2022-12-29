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Koltuk değnekli bir kişi meyve bıçağıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı

Fatih'te koltuk değnekli kişinin meyve bıçağıyla girdiği kuyumcuyu soymaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Haber Merkezi AA
Koltuk değnekli bir kişi meyve bıçağıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı
İstanbul/Fatih

Fatih'te koltuk değnekli kişinin meyve bıçağıyla girdiği kuyumcuyu soymaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Koltuk değnekli soyguncunun meyve bıçağıyla kuyumcu soyma girişimi kamerada
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Koltuk değnekli soyguncunun meyve bıçağıyla kuyumcu soyma girişimi kamerada
Fatih'te koltuk değnekli şüpheli elindeki meyve bıçağıyla kuyumcu soymaya kalkıştı. Kuyumcuda çalışan 2 kardeş tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken soygun girişimi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Şehremini Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen koltuk değnekli M.K, cebindeki meyve bıçağını çıkararak, vitrindeki altınları istedi.

İş yeri sahibinin oğulları Burak ve Nuri Mustafa Akçalı kardeşler, uzun süre şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan şüpheli, değnekle vitrin camlarını kırmaya çalıştı. Bunun üzerine Akçalı kardeşler, müdahale ettikleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Yaşanan olayı anlatan kuyumcunun sahibi Erol Akçalı, koltuk değnekli bir kişinin meyve bıçağıyla soygun girişiminde bulunduğunu, çocuklarının da bu kişiyi etkisiz hale getirdiğini anlattı.

İş yeri sahiplerinin şüpheliyi ikna çabası

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, koltuk değneğiyle kuyumcuya giren şüpheli cebinden meyve bıçağı çıkararak altınları istedi. İş yeri sahipleri de "Bunların seri kodu var, kameralar kayıtta, otur şuraya, sakin ol." diyerek şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Şüphelinin "Bir şeyler ver bana, çıkar altınları." diye ısrar edip ağlaması üzerine iş yerindekiler "Temiz adama, güzel insana benziyorsun yapma bunu kendine, otur şuraya sakin ol, derdini söyle, yakma kendini, kendine gel." diyerek şüpheliyi ikna etmek istedi. İş yerindekiler, polise haber verirken, eylemine devam eden şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

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