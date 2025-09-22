Komisyon düşünce kuruluşlarını dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta aralarında SETA ve TEPAV'ın da bulunduğu düşünce kuruluşlarını dinleyecek.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Çarşamba günü mesaine başlayacak. Çarşamba günü saat 11:00'de 12'inci toplantısını yapacak olan komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edecek.
- Komisyonun ilk oturumunda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.
Komisyonun ikinci oturumunda ise; Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri dinlenecek.