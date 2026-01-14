Komisyon son virajda

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda nihai rapor hazırlıkları sona yaklaşıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve koordinatör üyeler rapor yazımı için üçüncü kez bir araya geldi.

KAYYUM UYGULAMASI KALDIRILABİLİR

Toplantı öncesi konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporda muhalefet şerhi konulmayacak ortak başlıkların belirlendiğini söyledi. Kayyum uygulamasının sonlandırılması da rapor çalışmaları kapsamında tartışılıyor. Yıldız, kayyum uygulamaları için, “Bazen zorunlu olabilir ancak merkezin atama yapması yerine yeni yöneticilerin belediye meclisi tarafından seçilmesi halk iradesinin korunması açısından daha uygundur” dedi. Kayyumun geçici bir tedbir olduğunu vurgulayan Yıldız, şartlar değiştiğinde uygulamanın kaldırılması gerektiğini belirterek, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in göreve iadesi yönünde MHP açısından bir sakınca bulunmadığını ifade etti.

HAFTAYA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ

Yıldız, umut hakkının raporda yer alıp almayacağının görüşmelerle netleşeceğini, infaz düzenlemesi konusunda ise sıfırdan yeni bir infaz yasasına ihtiyaç olduğunu söyledi. 1 saat 50 dakika süren toplantıdan sonra ikinci kez konuşan Yıldız, “Önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba buluşacağız. Son toplantı diyemeyiz ama müthiş bir uyum içinde gidiyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de çalışmaların sürdüğünü söyledi.



