Komisyon 2 ay daha çalışacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 20’nci toplantısını yaptı. Toplantıya başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun TBMM Genel Kurulu’na verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesiyle ilgili sürece öncülük etmektir” ifadesini kullandı.

58 OTURUM, 86 SAAT MESAİ

Kurtulmuş, komisyonda 19 toplantıda 58 oturum gerçekleştirildiğini, 86 saat mesai yapıldığını, 135 konuşmacının dinlendiğini ve 4 bin 139 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi. Raporların geçen hafta itibarıyla Meclis’in sitesinden kamuoyuna açıldığını belirten Kurtulmuş, “Bu raporlardan esas muradımız; her partinin kendi siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor var olmakla birlikte herkesin, gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şerhi düşmeksizin kabul edebileceği ortak bir raporun hazırlanmasıdır” diye konuştu.

İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Kurtulmuş, İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaya da işaret ederek, “Kudüs’te yapılan bir toplantıda İsrail Başbakanı yanında Yunanistan Başbakanı ve Kıbrıs Rum Yönetiminde alarak örtülü olarak Türkiye’yi suçlayan, hatta tehdit eden sözlerini dikkate aldığımızda aynı şekilde kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’e taştığı bir ortamda Türkiye’nin iç cephesini tahkim etmek, kardeşliğini barışını, çatısını korumak için artık uzun vakti kalmamıştır. Tarihe karşı bir sorumluluğumuz varsa, önemli sorumluluklarımızdan biri de budur” dedi.

KOMİSYONA YAPAY ZEKA ANALİZİ

Meclis Başkanlığı’nın talebi üzerine komisyon tutanaklarına ilişkin içerik analizi de hazırlandı. Akademisyenler Prof. Dr. Havva Kök Arslan ile Dr. Murat Sevencan’ın yapay zeka destekli olarak hazırladığı raporda, komisyonda sürece ilişkin tartışmalar üç ana eksende toplandı. Siyasi partilerin sunduğu raporların içerik analizi yapılacağı da duyuruldu. Toplantıda çalışma süresi 31 Aralık’ta sona erecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na rapor yazım sürecinin tamamlanması için ek süre tanınması için oylama yapıldı. Komisyona çalışmalarının 2 ay daha uzatması için oy birliğiyle ek süre verildi.







