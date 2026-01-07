Komisyon raporda uzlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti. 2 saat 5 dakika süren toplantıdan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bilgi verdi. Rapor yazımının önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Yıldız, “Raporu bu ay içerisinde çıkarırız. Rapor sonucunda kesinlikle uzlaşırız. Standartlar belli. Ayrıntıları çalışmaya başladık. Önümüzdeki salı saat 15.00'te bir araya geleceğiz. ‘Hazırlıklar bitti’ diyemeyiz ama çok da uzamaz, bu ay içinde tamamlarız diye düşünüyorum. Hazırlık çalışmalarında genellikle uzlaşıyoruz” dedi. Zamanlamanın önemli olduğunu söyleyen Emir ise şunları söyledi: “Ayrıntılı çalışma fırsatı bulduk, bütün partiler yapıcı şekilde bir an evvel hazırlama konusunda elinden geleni yapıyor. Umuyoruz Türkiye’de terörü kalıcı olarak bitirecek ortak bir komisyon raporu, bir çerçeve rapor yazma fırsatı bulacağız gibi görünüyor. Raporun gecikmemesinde fayda var. Bizler katkı vermeye devam edeceğiz.”