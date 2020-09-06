Komşunun zorbalıkları

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Yunanistan’ın ülkesindeki azınlıklara yönelik ihlallerini içeren bir çalışma yaptı. Çok sayıda caminin kapatıldığının vurgulandığı raporda, Lozan Anlaşması’nda olmasına rağmen Türklerin ana dillerinde eğitim alamadığı, Batı Trakya’da Türk nitelendirmesini içeren derneklerin açılmasına izin verilmediği belirtildi. 5 başlıktan oluşan raporda şu hususlar yer aldı:

YÜKSEK VERGİ İLE İPOTEK OYUNU

Türk azınlığa ait vakıflara tahakkuk ettirilen vergilerin yüksekliği nedeniyle vakıf malları, vergi borçlarından dolayı ipotek altına alınmaktadır. Batı Trakya, Rodos ve İstanköy’deki Türk azınlık mensupları Türk değil Müslüman nüfus olarak tanımlanmakta ve Türk veya azınlık nitelendirmesini içeren dernekler tescil edilmemektedir.

ETNİK KİMLİĞİN TANINMAMASI

1920’li yıllarda Batı Trakya nüfusunun yüzde 65’ini oluşturan Batı Trakya Türklerinin bölgedeki nüfus oranı günümüzde yüzde 30’lara, 1923’te yüzde 84 olan toprak sahipliği ise günümüzde yüzde 25’lere gerilemiştir. Yunanistan’ın başkenti Atina ve en büyük ikinci kenti Selanik’te faal cami bulunmaması burada yaşayan Türk azınlığın tepkisini çekmektedir. Atina, Avrupa başkentleri içinde cami olmayan tek başkenttir.

ANADİLDE EĞİTİME ENGEL

Türk azınlığın Lozan’dan kaynaklanan eğitim hakları çerçevesinde Türkçe dilinde de eğitim almalarını sağlayacak çift dilli anaokulu açılması talepleri, Yunan makamlarınca 2011’den bu yana cevapsız bırakılmaktadır. Seçimlerde yüzde 3’lük ülke barajı uygulaması bağımsız adaylar için de geçerli hale getirilerek Batı Trakyalı Türk azınlığının, Yunanistan Parlamentosu’na bağımsız temsilci gönderme imkanı fiilen elinden alınmıştır.