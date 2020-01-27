Gündem Kömür toplayarak okul masraflarını karşılıyorlar Kardeşlerime yardımcı oluyorum
AĞRI

Ağrı haberleri: Kömür toplayarak okul masraflarını karşılıyorlar!

Kömür toplayarak okul masraflarını karşılıyorlar: Kardeşlerime yardımcı oluyorum

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da, maddi durumu yetersiz olan çocuklar hem ailelerine destek olmak için hem de okul masraflarını karşılayabilmek için kömür topluyor. Topladığı kömürleri satarak ailesine destek olduğunu söyleyen Samet Varlı, "Eve ekmek götürüyorum. Paramı ailemle paylaşıyorum. Kömür toplayarak kendi okul harçlığımı çıkarıyorum. Kardeşlerime yardımcı oluyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Samet Varlı, hayırseverlerden yardım bekliyor.
Samet Varlı, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte okulların da ara tatile girmesiyle birlikte vakitlerini çöplerden buldukları kömürleri toplayarak geçiren çocuklar, topladıkları kömürleri satarak hem ailelerine destek oluyor hem de okul masraflarını karşılıyor.

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Samet Varlı

Topladığı kömürleri satarak ailesine destek olduğunu söyleyen Samet Varlı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “On dört yaşındayım, sekizinci sınıfa gidiyorum. Bu kömürleri toplayarak kahvecilere satıyorum. Bu şekilde paramı kazanıyorum. Eve ekmek götürüyorum. Paramı ailemle paylaşıyorum. Kömür toplayarak kendi okul harçlığımı çıkarıyorum. Kardeşlerime yardımcı oluyorum.”

Kazandığı parayla kardeşlerine yardımcı oluyor.

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“Arkadaşlarım tatil yaparken ben gelip burada kömür topluyorum”

Soğuk havada ailesinin geçimini sağlamak için zorlu mesai harcayan Samet Varlı, kömür karasına dönen ellerine aldırmadan, ellerini küllerin arasına daldırıp kömürleri seçip çıkarıyor.

Havanın soğuk olmasına aldırış etmeden bu işi yaptığını söyleyen Varlı, açıklamalrını şu şekilde sürdürdü:

  • “Kömürcülükten kazandığım parayla testler alıyorum. Derslerime çalışıyorum. Arkadaşlarım tatil yaparken ben gelip burada kömür topluyorum.”
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