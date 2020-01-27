Ağrı haberleri: Kömür toplayarak okul masraflarını karşılıyorlar! Kömür toplayarak okul masraflarını karşılıyorlar: Kardeşlerime yardımcı oluyorum Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da, maddi durumu yetersiz olan çocuklar hem ailelerine destek olmak için hem de okul masraflarını karşılayabilmek için kömür topluyor. Topladığı kömürleri satarak ailesine destek olduğunu söyleyen Samet Varlı, "Eve ekmek götürüyorum. Paramı ailemle paylaşıyorum. Kömür toplayarak kendi okul harçlığımı çıkarıyorum. Kardeşlerime yardımcı oluyorum” dedi.

Haber Merkezi 27 Ocak 2020, 11:29 Son Güncelleme: 27 Ocak 2020, 11:30 İHA