Kontrolden çıkan tır devrildi

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Susurluk-Balıkesir kara yolunda seyreden 34 FAZ 007 plakalı paketli gıda yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, Balıkesir İtfaiyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



#Balıkesir
#devrilme
#TIR
