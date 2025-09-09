Yeni Şafak
Balıkesir'de amonyum nitrat paniği: Ekipler alarm durumuna geçti

20:019/09/2025, Salı
DHA
Kazanın ardından Balıkesir- Savaştepe karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Kazanın ardından Balıkesir- Savaştepe karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'de amonyum nitrat yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler patlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı, bölgedekiler kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde devrilen amonyum nitrat yüklü tankerin şoförü Kadir Kaçaner (33) yaralandı. Patlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Savaştepe- Balıkesir karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Savaştepe- Balıkesir karayolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kadir Kaçaner yönetimindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralanan tanker şoförü Kaçaner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama riskine karşı bölgedekiler kaza yerinden uzaklaştırılırken, Balıkesir- Savaştepe karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.



#Balıkesir
#Amonyum Nitrat
#Kaza
#Patlama
