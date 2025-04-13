Konu Rusya ve Türkiye olunca insan haklarından bahseden yok

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir oturumda konuştu. ADF oturum aralarında Ukrayna temsilcileriyle herhangi bir temas yaşanmadığını vurgulayan Lavrov, forumun temassız geçtiğini belirtti. Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, çatışmanın çözümünün ancak temel nedenlerin ele alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizine yönelik tutumunu hatırlatan Lavrov, “Başkan Trump, Ukrayna’yı NATO’ya dahil etmenin bir hata olduğunu defalarca tekrarlayan ilk ve şu ana kadar neredeyse tek Batılı lider oldu” sözleriyle Trump’ı destekledi. Ukrayna’da Rusça konuşan azınlığın haklarının ihlal edildiğini kaydeden Lavrov, Batı’nın bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını ve çifte standart uygulandığını dile getirdi. İnsan hakları konusundaki bu yaklaşımın uluslararası toplumun güvenilirliğini zedelediğini ifade eden Lavrov, Avrupa’nın insan hakları konusunda Rusya ve Türkiye’yi dışarıda tuttuğunu vurguladı: “Avrupa insan haklarından bahsediyor. Ama Rusya ve Türkiye gibi ülkeler söz konusu olunca insan haklarından bahseden yok.”





Seyrüsefer güvenliğini ve ateşkesi görüştüler

ADF'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Fidan, enerji alanında iş birliği konularını ele aldı. İki bakanın görüşmesinde Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu. Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.

Fidan, gün içinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de bir araya geldi.

Yaşar Güler ise Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Güler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de bir araya geldi.





Barış buluşması

Yabancı katılımcılar da Antalya’daki forumda ikili görüşme fırsatı yakaladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir araya geldi. Diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını belirten iki bakan, barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın metni üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından normalleşme sürecinin mevcut durumunu müzakere etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmeler ile IKBY, Irak ve Rusya arasındaki işbirliği ele alındı.



