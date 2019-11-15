Gündem Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü Soruşturma başlatıldı
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Konya haberleri: Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü!

Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü: Soruşturma başlatıldı

Konya’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği karısını döverek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde bir çocuk annesi H.E.H’yi yerde baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kocası tarafından darp edilen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Kendisine şiddet uygulayan kocasının elinden kaçan H.E.H alt komşusuna giderek yardım istedi.
Kendisine şiddet uygulayan kocasının elinden kaçan H.E.H alt komşusuna giderek yardım istedi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde M.E.H. (32), karısı 1 çocuk annesi H.E.H (20) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra M.E.H., karısını dövdü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisine şiddet uygulayan kocasının elinden kaçan H.E.H alt komşusuna giderek yardım istediği sırada kocası tekrar eve götürerek darp etmeye devam etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde H.E.H’yi yerde baygın halde buldu.

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Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni bulundu

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kocası tarafından darp edilen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada evde bulunan koca M.E.H. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Genç kadının cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından karısını döverek öldüren şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, genç kadının cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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