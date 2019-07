Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.

Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmasına başladı. Alevlere müdahale için Antalya ve Isparta'dan helikopter istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi de söndürme çalışmalarına katıldı.

Çevredeki vatandaşların destek verdiği ve helikopterlerin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, alevler av tüfeği yapımında kullanılan ahşap malzemelerin bulunduğu çatı katından alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın nedeniyle fabrikanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

AA

Fabrika personeli mühimmatı dışarı çıkarmış

Olay yerinde incelemede bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Yangının çıkış sebebinin detaylı çalışmalarla ortaya çıkacağını belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Üzücü bir olay yaşadık. Sevindirici olan, burada çalışan kardeşlerimiz mühimmatın önemli bir kısmını hızlı şekilde tahliye etmiş. Çatı katı olduğu için zaten fazla malzeme bulunmuyordu. İlk etapta Beyşehir'de, Derebucak'ta, komşu ilçelerde bulunan itfaiye ekiplerimiz yangına hızlı şekilde müdahale etti. 5-10 dakika içerisinde 10 araca çıktık. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızdan toplam 22 araç ve buna ilaveten AFAD'ın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün, özel sektörün gönderdiği 55 araçla, 100'ün üzerinde personelimizle yangına müdahale edildi. Çatıda olduğu için yangına havadan da müdahale etmemiz gerekti. Antalya ve Isparta ile irtibatlarımız üzerine çok seri şekilde, yaklaşık bir saat içerisinde helikopterler buradaydı. Onlar da havadan müdahale etti."

Toprak, olayda can kaybı veya yaralananların olmadığını dile getirerek, "Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadan, yaralanma olmadan yangın kontrol altına alındı. Sadece 4 vatandaşımız dumandan etkilendi. Çok şükür az hasarla, en önemlisi can kaybı olmadan, ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.